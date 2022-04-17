Перевозчики активно расширяют полетную программу на курорты Египта

Египет ждет российских туристов на майские праздники. Перевозчики активно расширяют полетную программу по этому направлению.

Как отметили в Ростуризме, в ближайшее время туроператоры смогут продавать путевки на египетские курорты. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, Egypt Air возобновил полеты в Россию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

