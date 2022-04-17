Россия и Сейшелы могут возобновить прямое авиасообщение

Возобновление прямых авиаперелётов сейчас согласовывают Россия и Сейшелы. Об этом сообщили в российском посольстве.

Какие еще зарубежные рейсы будут ждать на борту наших туристов этим летом? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.