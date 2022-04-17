Москвичам рассказали о необычных местах для путешествий по России

Горы и море в Краснодарском крае манят туристов круглый год. Сейчас, когда доступных направлений для путешествий остаётся все меньше, отели и гостиницы Сочи могут не вместить всех желающих.

Ростуризм расширил границы и запустил новые чартеры по всей стране. С ними можно будет и Россию посмотреть, и неплохо сэкономить. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.