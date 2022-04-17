Крупнейшие авиакомпании потребовали доплатить им за купленные путевки. Например, за туры в Турцию

запросили еще от 150 до 300 евро. Сообщения об этом опубликованы на официальных страницах туроператоров.

С чем связаны такие непредвиденные расходы и куда обращаться, если авиакомпания отказывается возвращать полную стоимость билета? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.