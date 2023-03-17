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17:15

Транспорт

В РСТ отреагировали на возможность запрета обслуживания самолетов из РФ в Турции

В РСТ отреагировали на возможность запрета обслуживания самолетов из РФ в Турции

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Вероятность запрета на заправку некоторых российских самолетов в Турции никак не должна отразиться на туристах и пассажирских рейсах. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, компании пока никак не корректировали полетные программы.

Ранее СМИ со ссылкой на министерство таможни и торговли Турции сообщили о проблемах с обслуживанием российских бортов подсанкционных авиакомпаний в местных аэропортах. Речь шла о грузовых, коммерческих и чартерных самолетах, а также тех, которые как минимум на 25% собраны из компонентов производства США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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туризмтранспортвидеоРоман Карлов
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