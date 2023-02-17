Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Туризм

Туристические компании рассказали, какие направления пользуются популярностью у россиян

Туристические компании рассказали, какие направления пользуются популярностью у россиян

"Актуальный репортаж": московские отели адаптируются для туристов из мусульманских стран

Туристические компании рассказали, где россияне проведут февральские праздники

Названы популярные направления для отдыха в февральские праздники

Россияне раскупили номера в отелях горнолыжных курортов Сочи на февральские праздники

В Минэкономразвития РФ сообщили о приостановке программы туристического кешбэка

Новости часа: Лавров заявил, что РФ планирует ввести безвизовый режим с 11 странами

В АТОР заявили об увеличении цен на путевки в февральские праздники

Застрявшие в Дубае туристы из РФ вылетели в аэропорт Внуково

Застрявшие в Дубае туристы РФ вылетели в Москву

С 23 по 26 февраля россиянам предстоят длинные выходные. По данным Ассоциации туроператоров, в 2023 году спрос на февральские праздники превышает прошлогодний.

По данным туристических компаний, наибольшей популярностью пользуются города России и Египет. Третье место занимают ОАЭ. Также россияне выбирали и экзотические направления: Таиланд, Шри-Ланку, Индию, Мальдивы, Кубу и Венесуэлу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоЕвгения МирошкинаИрина Силкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика