Туристические компании рассказали, где россияне проведут февральские праздники

С 23 по 26 февраля россиянам предстоят длинные выходные. По данным Ассоциации туроператоров, в 2023 году спрос на февральские праздники превышает прошлогодний: некоторые отели в России уже невозможно забронировать.

По данным туристических компаний, наибольшей популярностью пользуются города России и Египет. Третье место занимают ОАЭ. Также россияне выбирали и экзотические направления: Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Мальдивы, Куба и Венесуэла.

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