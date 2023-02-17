Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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12:15

Туризм

Туристические компании рассказали, где россияне проведут февральские праздники

Туристические компании рассказали, где россияне проведут февральские праздники

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С 23 по 26 февраля россиянам предстоят длинные выходные. По данным Ассоциации туроператоров, в 2023 году спрос на февральские праздники превышает прошлогодний: некоторые отели в России уже невозможно забронировать.

По данным туристических компаний, наибольшей популярностью пользуются города России и Египет. Третье место занимают ОАЭ. Также россияне выбирали и экзотические направления: Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Мальдивы, Куба и Венесуэла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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