"Победа" возобновит полеты в Италию

Российский лоукостер возобновляет рейсы в Италию с 26 марта. До Сицилии пока не долететь, а вот до Бергамо – легко.

Впрочем, туроператоры с покупкой билетов советуют не торопиться. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.