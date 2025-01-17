Более 7 млн туристов побывали в Москве в новогодние праздники

За новогодние праздники Москва приняла свыше семи миллионов туристов, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Некоторые из них воспользовались пакетными турами. Гостиницы были загружены более чем на 90%.

Кроме того, проект "Зима в Москве" был особенно популярен благодаря различным возможностям путешествия по столице, включая посещение катков и театральных премьер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.