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11:30

Туризм

Москвичам рассказали, как подать заявление на "шенген" в визовых центрах Хорватии

Москвичам рассказали, как подать заявление на "шенген" в визовых центрах Хорватии

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Визовые центры Хорватии принимают заявления от россиян на шенгенскую визу. Чтобы подать документы, необходимо заранее записываться на прием.

Для подачи заявления россиянам необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте МИД Хорватии, распечатать и предоставить ее вместе с остальным комплектом документов. Отмечается, что заявителям также необходимо будет предоставить биометрические данные. С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте визового центра.

В конце 2022 года Евросоюз утвердил вступление Хорватии в Шенгенскую зону с 1 января. Сколько займет оформление документов? И когда уже можно будет полететь в Хорватию?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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