Россиянам стали доступны вакцинные туры в Турцию

Получить иностранную вакцину теперь можно в Турции. Там готовы прививать граждан России, но не бесплатно. В Ассоциации туроператоров сообщили, что вакцинные туры уже доступны.

В Турции туристы могут получить только две двухкомпонентные вакцины на выбор – Pfizer/BionTech или китайскую Sinovac, за каждый укол нужно будет заплатить около 2,2 тысячи рублей.

Сколько будет стоить такая поездка? И куда можно будет отправиться, привившись зарубежным препаратом?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.