Российским туристам стали доступны вакцинные туры в Турцию

За иностранной вакциной теперь можно поехать в Турцию. Там готовы прививать граждан России. Однако данная услуга не является бесплатной. В Ассоциации туроператоров сообщают, что вакцинные туры уже доступны.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, если в прошлом году с туристическими целями за границу выехало 7 миллионов человек, то вакцинными турами пользовались не больше 5–6 тысяч.

Сколько будет стоить такая поездка? И куда можно будет отправиться, привившись зарубежным препаратом?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.