07:30Туризм
Зимний туристический сезон открылся на горнолыжных курортах Северного Кавказа
На горнолыжных курортах Северного Кавказа готовятся к приему туристов. Всесезонный курорт "Ведучи" приглашает туристов уже сейчас, а "Архыз" – с 1 декабря.
После того, как спортсмены завершат на Эльбрусе сборы, курорт откроется для всех любителей экстрима. Для встречи гостей там уже запустили снежные пушки.
В Сочи курорты "Роза Хутор" и "Красная поляна" начнут зимний сезон 24 декабря.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.