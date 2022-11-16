Зимний туристический сезон открылся на горнолыжных курортах Северного Кавказа

На горнолыжных курортах Северного Кавказа готовятся к приему туристов. Всесезонный курорт "Ведучи" приглашает туристов уже сейчас, а "Архыз" – с 1 декабря.

После того, как спортсмены завершат на Эльбрусе сборы, курорт откроется для всех любителей экстрима. Для встречи гостей там уже запустили снежные пушки.

В Сочи курорты "Роза Хутор" и "Красная поляна" начнут зимний сезон 24 декабря.

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