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Туризм

Зимний туристический сезон открылся на горнолыжных курортах Северного Кавказа

Зимний туристический сезон открылся на горнолыжных курортах Северного Кавказа

Горнолыжные курорты Северного Кавказа подготовили к зимнему сезону

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На горнолыжных курортах Северного Кавказа готовятся к приему туристов. Всесезонный курорт "Ведучи" приглашает туристов уже сейчас, а "Архыз" – с 1 декабря.

После того, как спортсмены завершат на Эльбрусе сборы, курорт откроется для всех любителей экстрима. Для встречи гостей там уже запустили снежные пушки.

В Сочи курорты "Роза Хутор" и "Красная поляна" начнут зимний сезон 24 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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