Гостиницам и другим средствам размещения могут установить единые правила оказания услуг

Гостиницам, санаториям, базам отдыха, кемпингам и другим средствам размещения могут прописать единые правила оказания услуг. С таким предложением выступило Минэкономразвития.

В ведомстве отметили, что такой свод правил, который учитывает особенности каждого типа средств размещения, повысит качество оказания услуг. Уменьшится время заселения, будет меньше жалоб потребителей, сократятся расходы из-за отмены брони или незаезда.

