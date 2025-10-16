Форма поиска по сайту

16 октября, 06:45

Гостиницам и другим средствам размещения могут установить единые правила оказания услуг

Гостиницам, санаториям, базам отдыха, кемпингам и другим средствам размещения могут прописать единые правила оказания услуг. С таким предложением выступило Минэкономразвития.

В ведомстве отметили, что такой свод правил, который учитывает особенности каждого типа средств размещения, повысит качество оказания услуг. Уменьшится время заселения, будет меньше жалоб потребителей, сократятся расходы из-за отмены брони или незаезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

