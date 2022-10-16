В Москве прошел финал туристического хакатона Moscow Travel Hack. Жюри выбрало 10 победителей.

Уточняется, что данное событие является крупным состязанием в сфере цифровизации индустрии туризма и гостеприимства. В мероприятии приняли участие IT-специалисты и представители креативных индустрий – дизайнеры, аналитики пользовательского интерфейса и маркетологи.

Участникам необходимо было придумать новые решения для сервиса путешествий по России Russpass в одном из четырех направлений. На разработку своих идей у команд было 25 часов. Всего в этом году участвовали 40 команд.

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