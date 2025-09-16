Форма поиска по сайту

Новости

16 сентября, 14:30

Туризм

РСТ сообщил об открытии пляжей в Египте после ограничений из-за акул

В Хургаде вновь открыли пляжи после ограничений, связанных с риском появления акул. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Доступ к воде был закрыт на три дня на прошлой неделе. Нападений акул на людей за это время не зафиксировали. При этом купания с понтона в открытом море пока остаются под запретом.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин отметил, что поведение акул непредсказуемо, поэтому службы безопасности и спасатели мониторят акватории, используют специальные сетки и дроны для контроля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмживотныеза рубежомвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

