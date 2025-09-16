Форма поиска по сайту

16 сентября, 07:45

Туризм

Названы районы Москвы, где туристы совершают больше всего покупок

Мостуризм выяснил, в каких районах столицы туристы совершают больше всего покупок. В десятку лидеров вошли шесть районов Центрального административного округа.

По количеству поездок первое место занял Красносельский район, куда туристы приезжают на Площадь трех вокзалов. В Тверском и Пресненском путешественники не только гуляют, но и чаще посещают кафе, музеи и театры.

В топ также попали Останкинский район и ВДНХ, где туристы оставляют больше всего денег благодаря множеству ресторанов и популярным аттракционам. Кроме того, в список вошли Даниловский, Басманный, Мещанский районы, Замоскворечье, Дорогомилово и Аэропорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмгородвидеоЕгор БедуляДарья Ермакова

