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16 сентября, 07:00

Туризм

Бархатный сезон в этом году дешевле всего проводить в Абхазии

Бархатный сезон в этом году дешевле всего проводить в Абхазии

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Бархатный сезон в этом году дешевле всего проводить в Абхазии. О стоимости отдыха в конце сентября рассказали в ассоциации туроператоров. Тур в соседнюю республику на десять ночей с перелетом в Сочи можно найти даже за 50 тысяч рублей на двоих. Цены на российский курортах выше, хотя и они с наступлением осени постепенно снижаются. Дешевеют и зарубежные поездки. Туроператоры советуют обратить внимание на Турцию и Арабские Эмираты. Самые дорогие направления сейчас – Мальдивы и Сейшелы.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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