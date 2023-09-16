Бархатный сезон в этом году дешевле всего проводить в Абхазии. О стоимости отдыха в конце сентября рассказали в ассоциации туроператоров. Тур в соседнюю республику на десять ночей с перелетом в Сочи можно найти даже за 50 тысяч рублей на двоих. Цены на российский курортах выше, хотя и они с наступлением осени постепенно снижаются. Дешевеют и зарубежные поездки. Туроператоры советуют обратить внимание на Турцию и Арабские Эмираты. Самые дорогие направления сейчас – Мальдивы и Сейшелы.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.