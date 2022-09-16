У россиян в Турции возникли проблемы с картами "Мир". Банкоматы иногда не выдают деньги, а некоторые отели отказываются принимать к оплате карты российской платежной системы.

Отмечается, что одной из причин стало давление США, якобы американские власти пригрозили турецким банкам санкциями за работу с российскими картами.

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