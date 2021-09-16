Москвичам рассказали, как добраться до Пятигорска

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

До Пятигорска из Москвы на самолете добраться можно всего за 2 часа, до соседних Минеральных вод. Стоимость билетов начинается от 1,5 тысячи рублей.

Если любите поездки на поезде, можно выбрать и этот вариант, правда, долго. Почти сутки в пути, а билеты в два раза дороже, чем на самолет.

Самый затратный вариант получается на машине, при этом тоже сутки в пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.