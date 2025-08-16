Форма поиска по сайту

16 августа, 11:30

Туризм

В центре столицы разместили афиши для туристов с Ближнего Востока

В центре столицы разместили афиши для туристов с Ближнего Востока

В центре Москвы появились плакаты с приветствиями на русском и арабском языках, акцию запустили телеканал RT Arabic и департамент транспорта. На них изображены традиционная русская матрешка и арабский кофейник.

Инициатива связана с ростом числа туристов из стран Ближнего Востока. По словам гидов, их привлекают безопасность, чистота и богатая культурная программа столицы. Популярными местами для посещения остаются Красная площадь и Воробьевы горы.

Подробнее – в эфире Москва 24.

туризмгородвидеоСтанислав КуликЛариса Соколова

