Курорты Турции могут отказаться от круглосуточных шведских столов

Курорты Турции могут лишиться своей главной туристической изюминки – круглосуточных шведских столов по системе "все включено". Власти объясняют возможные изменения масштабами пищевых отходов: ежегодно на таких курортах выбрасывается около 23 миллионов тонн продуктов.

Однако в туротрасли уверены, что полного отказа от "все включено" не произойдет. По мнению специалистов, отказ от шведских столов станет невыгодным не только для отдыхающих, но и для самих гостиниц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.