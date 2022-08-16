В популярных отелях Турции возник дефицит мест на бархатный сезон. Об этом рассказали туроператоры. На стоп-сейле находились пятизвездочные гостиницы Белека, Кемера и Антальи. В Египте ситуация получше – путевки еще есть, но выросли цены.

Учитывая почти недоступные европейские страны, россияне стали ездить за границу, чтобы совмещать пляжный отдых с шопингом. На какое море поедут россияне в бархатный сезон? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.