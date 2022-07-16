Москва 24 в рубрике "Семь кругов Адлера" рассказала об особенностях отдыха на курортах РФ

В рубрике "Семь кругов Адлера" телеканал Москва 24 рассказывает об особенностях отдыха на российских курортах. Сколько стоит, что с уровнем сервиса.

Юг сейчас переполнен, Сочи – забит под завязку, и многие выбирают не самые популярные направления. Подробнее – в сюжете.