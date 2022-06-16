Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Власти Египта сняли все ограничения на въезд в страну, связанные с коронавирусом. Согласно правилам, которые действовали с начала года, иностранным туристам после прилета необходимо было предъявлять сертификаты о вакцинации или отрицательный результат теста. Но больше этих бумаг не потребуется. Теперь россиянам для отдыха на египетских курортах больше не придется дополнительно оплачивать тест на коронавирус.

Московские магазины Decathlon закроются 26 июня. Об этом пишут СМИ со ссылкой на сотрудников французской сети товаров для спорта и отдыха. Говорят, что закрытие временное, пока не наладят поставки. В конце марта холдинг уже объявлял о временной приостановке работы сети в России из-за логистических проблем. Тогда была закрыта примерно половина наименее посещаемых магазинов.

В случае восстановления логистики IKEA может вернуться на российский рынок, такие планы у компании есть. Об этом рассказали в Минпромторге. Ранее стало известно, что шведский бренд покидает РФ, однако на прощание все же устроит глобальную онлайн-распродажу. Многие товары из IKEA уже появились на маркетплейсах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.