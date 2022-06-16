Египет снял все ограничения на въезд, связанные с COVID-19

Власти Египта отменили все ограничения на въезд в страну, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя египетского кабмина Надера Саада.

По правилам, действовавшим с января 2022 года, иностранцы по прибытии в Египет должны были предъявить сертификат о прививке или справку об отрицательном результате теста на инфекцию.