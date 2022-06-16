Новости часа: Ростуризм назвал сроки начала продаж в рамках нового этапа кешбэка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, продажи в рамках очередного этапа туристического кешбэка, который стартует 1 октября, могут начаться в августе, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Доходы, которые поступают России от нефти, газа и внутренней экономики, тратятся на расходы, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он добавил, что, как временное явление, это вполне допустимо

Угрозы отстранения России от участия в летней Олимпиаде 2024 года, которая должна состояться в Париже, пока нет, заявили в Минспорта. Там отметили, что в случае отстранения РФ от участия Минспорт будет принимать соответствующие меры реагирования.