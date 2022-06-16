Пляжные туры в Европу подорожали на 50–80%. Об этом сообщили туроператоры. Но, несмотря на отсутствие прямых рейсов, россияне все равно интересуются отдыхом в Италии, Хорватии, Греции и на других курортах.

Сколько стоит провести отпуск в Европе? Есть ли варианты бюджетных перелетов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.