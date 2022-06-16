Туроператоры сообщили о подорожании путевок на европейские пляжи

Пляжные туры в Европу подорожали на 50–80%. Об этом сообщили туроператоры.

Несмотря на отсутствие прямых рейсов, россияне заинтересованы отдыхом в Италии, Хорватии, Греции и на других курортах. Какие европейские курорты доступны для россиян? О стоимости отдыха в Европе, вариантах бюджетного перелета – в эфире телеканала Москва 24.