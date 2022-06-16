Россияне стали чаще покупать жилье в Таиланде

Россияне стали крупнейшими покупателя жилья на Пхукете в первом квартале 2022 года. Местные СМИ сообщили, что продажи уже превысили показатели 2021 года.

С учетом ограничений полетов в Европу, многие стали присматриваться к азиатскому рынку. Сколько стоит квартира на курорте? Можно ли сэкономить, по сравнению с Сочи?

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