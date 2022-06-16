Названа стоимость отдыха в отелях Карелии

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях в России, Турции и Египте.

В Карелию чаще всего предлагают отправиться автобусным туром из Санкт-Петербурга. Цены сильно разнятся – от 36 тысяч до 100 тысяч рублей, в зависимости от размещения и наполнения туристической программы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.