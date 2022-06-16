Пляжные туры в Европу подорожали на 50–80%. Об этом говорят туроператоры. Однако, несмотря на отсутствие прямых рейсов, россияне все равно интересуются отдыхом в Италии, Хорватии, Греции и на других курортах.

О том, сколько сейчас стоит провести отпуск в Европе, – в эфире телеканала Москва 24.