Туроператоры рассказали о дефиците путевок в Турцию на ближайшие даты

В Турцию прямые рейсы есть, однако мест на курортах не осталось. Туроператоры рассказали об остром дефиците путевок на ближайшие даты.

Турагентства при этом выразили надежду, что ситуация в ближайшее время выправится. Во второй половине июня у всех ведущих туроператоров по Турции появились блоки мест на новых чартерах из Новосибирска и Красноярска. Также с конца июня анонсированы дополнительные программы из Самары в Даламан и Анталью и из Сочи в Анталью.

Туроператоры настоятельно рекомендуют брать путевки в Турцию заранее – за две недели до вылета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.