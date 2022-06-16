Туристы из РФ начали скупать путевки на Шри-Ланку

Российские туристы скупают путевки на Шри-Ланку, которая охвачена беспорядками. Население острова устраивает бунты из-за роста цен, нехватки продовольствия и топлива. Однако россиян ничего не пугает. Что так привлекает путешественников?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.