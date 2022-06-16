В Германии заявили о возобновлении выдачи туристических виз россиянам

Германия возобновила выдачу россиянам всех типов виз, в том числе и туристических. Об этом сообщило представительство ФРГ в России.

Однако в немецкой дипмиссии предупредили, что из-за высокого спроса возможны задержки. Отмечают, что оплата консульского сбора возможна только наличными в рублях или по выпущенной в Германии кредитной карте.

Для въезда в страну больше не требуют предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный тест на COVID-19. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

