АТОР заявила о росте цен на туры в страны Юго-Восточной Азии и Африки

Туры в страны Юго-Восточной Азии и Африки для россиян резко подорожали. В Ассоциации туроператоров России сообщили о росте стоимости от 70 до 200%. Прежде всего это связано с отсутствием прямых перелетов.

В данный момент авиаперелет в одну из стран Юго-Восточной Азии в обе стороны обойдется в среднем в 130–230 тысяч рублей на человека. Туристы вынуждены лететь в азиатские государства с пересадкой в Стамбуле, Дубае или Дохе.

Однако некоторые туроператоры отметили, что еще можно найти относительно дешевые билеты в Таиланд, Малайзию, Вьетнам и Танзанию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

