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12:45

Туризм

Пакетные туры в Грузию могут появиться вместе с перелетом к 1 июня

Пакетные туры в Грузию могут появиться вместе с перелетом к 1 июня

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В ближайшие две недели могут появиться пакетные туры в Грузию вместе с перелетом. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Также там заявили, что возможно возобновление автобусных туров. Некоторые наземные программы уже доступны для бронирования. Ожидается, что количество туристов из России в страну в этом году будет расти.

Турагентства отмечают, что Грузия интересна россиянам не только как страна для туризма, но и как место пересадки на другие направления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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