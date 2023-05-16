Пакетные туры в Грузию могут появиться вместе с перелетом к 1 июня

В ближайшие две недели могут появиться пакетные туры в Грузию вместе с перелетом. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Также там заявили, что возможно возобновление автобусных туров. Некоторые наземные программы уже доступны для бронирования. Ожидается, что количество туристов из России в страну в этом году будет расти.

Турагентства отмечают, что Грузия интересна россиянам не только как страна для туризма, но и как место пересадки на другие направления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.