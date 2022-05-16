ГД рассмотрит законопроект об организованном отдыхе детей на отдельных пляжах

В России скоро могут появиться пляжи только для детей. Речь об организованном летнем отдыхе. В данный момент заключение договора пользования возможно только для лечебных целей санаторно-курортными организациями, а также туркомпаниями для оздоровления.

Детские лагеря часто в этот список не попадают. Поэтому на побережье рядом с группами школьников и дошкольников нередко оказываются взрослые. Исправить ситуацию позволит новый закон. Проект планируют рассмотреть в Госдуме в ближайшее время.

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