Стоимость туров в Турцию выросла на 30%

Отдых в Турции стал дороже. Стоимость туров выросла до 30% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщают туроператоры.

В данный момент недельный турпакет в Турцию стоит от 50–60 тысяч рублей на двоих, это цены в межсезонье. Однако при таких условиях спрос есть, сообщили представители отрасли.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.