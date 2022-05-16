Стоимость бронирований отелей на юге РФ уменьшилась на 30%

Отели на юге России стали доступнее – скидки достигают 30%. Как сообщили представители отрасли, происходит это на фоне закрытых аэропортов и окончания майских праздников. Речь идет о бюджетных вариантах – трехзвездочных гостиницах.

Турагенты советуют, если в планах отдохнуть летом, например, в Сочи, то бронировать отели нужно уже сейчас, так как в сезон будет дороже. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.