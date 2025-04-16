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16 апреля, 13:15

Туризм

Туристы в Хургаде не жаловались на отель в генконсульство России

Туристы в Хургаде не жаловались на отель в генконсульство России

АТОР вмешалась в ситуацию с переселением российских туристов в Египте

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Генконсульство России в Хургаде не получало жалоб от туристов на отель, где не было электричества. Ранее стало известно, что больше 300 российских путешественников экстренно переселили из египетской гостиницы White Valley Palace. Люди жаловались на отсутствие электричества на протяжении 8 часов, перебои с интернетом и антисанитарию.

Генконсульство держит ситуацию на контроле, также к проверке информации уже подключилась Ассоциация туроператоров России (АТОР). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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