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16 апреля, 11:15

Туризм

АТОР вмешалась в ситуацию с переселением российских туристов в Египте

АТОР вмешалась в ситуацию с переселением российских туристов в Египте

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Ассоциация туроператоров России проверяет информацию об экстренном переселении туристов из отеля в Египте. Ранее стало известно, что больше 300 россиян пожаловались на отсутствие условий в гостинице White Valley Palace в Хургаде.

По словам путешественников, электричество отключали минимум на 8 часов, интернет в отеле работал с перебоями, в номерах не убирались, а в кафетерии было много грязной посуды и следов от еды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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