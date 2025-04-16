АТОР вмешалась в ситуацию с переселением российских туристов в Египте

Ассоциация туроператоров России проверяет информацию об экстренном переселении туристов из отеля в Египте. Ранее стало известно, что больше 300 россиян пожаловались на отсутствие условий в гостинице White Valley Palace в Хургаде.

По словам путешественников, электричество отключали минимум на 8 часов, интернет в отеле работал с перебоями, в номерах не убирались, а в кафетерии было много грязной посуды и следов от еды.

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