В России открылись продажи авиабилетов в Абхазию после 30 лет перерыва

В России после 30-летнего перерыва открылись продажи авиабилетов в Абхазию. Первый рейс из Москвы в Сухум отправится 3 мая. Министерство транспорта сообщило, что для полетов в Абхазию допустили две авиакомпании, каждая из которых будет выполнять по три рейса в день.

Цены на билеты в Сухум будут примерно на 30–40% выше, чем в Сочи. Специалисты отмечают, что для семейных путешествий может быть выгоднее добираться до Сочи, а оттуда на автобусе или поезде ехать в Гагры или другие города Абхазии.

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