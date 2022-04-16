Туроператоры сообщили о росте спроса на путевки в Турцию

Спрос на путевки в Турцию возрос, и на майские мест почти не осталось, сообщают туроператоры. Кроме того, Turkish Airlines вернул российским пассажирам возможность покупать билеты за рубли и оплачивать их картой "Мир".

Каким образом можно улететь на отдых в Турцию и сколько стоят туры? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.