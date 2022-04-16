Представитель туротрасли оценил возможность поездок на отдых в Крым

Член альянса туристических агентств Алексан Мкртчян оценил возможный рост цен на путевки до Крыма из-за ограничения полетов на полуостров.

Специалист напомнил о положительном влиянии программы туристического кешбэка.

"В первую очередь, продавался регион Сочи, потому что это единственный аэропорт на юге России на море, все остальные закрыты, и Геленджика, и Симферополь закрыты", – заявил Мкртчян.

Что касается Крыма, то сейчас этот регион находится в транспортном тупике, отметил эксперт. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.