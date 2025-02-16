Столичные отельеры отметили всплеск активности туристов в февральские праздники

Как рассказала замдиректора сети отелей Анастасия Фурсева, в Москве наблюдается всплеск количества бронирований на февральские праздники. При этом она отметила, что отдыхающие проявляют меньшую активность по сравнению с новогодними каникулами или аналогичным периодом в 2024 году.

Вдобавок к этому AI-маркетолог Ольга Болина отметила, что вслед за растущим спросом на загородные гостиницы повышаются и цены на подобный вид отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.