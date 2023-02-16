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09:30

Туризм

В Минэкономразвития РФ сообщили о приостановке программы туристического кешбэка

В Минэкономразвития РФ сообщили о приостановке программы туристического кешбэка

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В Минэкономразвития России сообщили, что программу туристического кешбэка приостановят в текущем году. Одна из причин приостановки – дефицит федерального бюджета.

Как сообщили в ведомстве, туристическая отрасль демонстрирует стабильный рост, а возврат части средств за поездки по стране был временной антикризисной мерой, в которой сфера туризма больше не нуждается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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