В Минэкономразвития РФ сообщили о приостановке программы туристического кешбэка

В Минэкономразвития России сообщили, что программу туристического кешбэка приостановят в текущем году. Одна из причин приостановки – дефицит федерального бюджета.

Как сообщили в ведомстве, туристическая отрасль демонстрирует стабильный рост, а возврат части средств за поездки по стране был временной антикризисной мерой, в которой сфера туризма больше не нуждается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.