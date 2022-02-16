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16 февраля 2022, 14:30

туризм

Телезрителям рассказали, сколько стоят туры на майские праздники

Телезрителям рассказали, сколько стоят туры на майские праздники

Москвичи массово скупают туры на майские праздники в Турцию и Египет

Продажи туров на майские праздники выросли в 10–20 раз

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Москвичи массово скупают туры на майские праздники в Турцию и Египет. У некоторых операторов продажи на эти даты выросли в 10 и даже в 20 раз по сравнению с прошлым годом.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что бронирование на майские праздники стартовало еще в декабре, а в данный момент идет самый разгар акций раннего бронирования. По его словам, в прошлом году люди покупали туры практически накануне отправления.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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