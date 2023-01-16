Несколько стран могут ввести безвизовый режим для россиян, сообщил замминистра иностранных дел Евгений Иванов. О такой возможности Россия начала договариваться с Мексикой, Малайзией, а также с некоторыми островными государствами Карибского бассейна.

Кроме того, договоренности прорабатываются с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией. Всего безвизовый режим могут ввести 12 государств. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.