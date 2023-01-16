Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Туризм

Визовые центры Хорватии в РФ начали принимать заявления россиян на шенгенскую визу

Визовые центры Хорватии в РФ начали принимать заявления россиян на шенгенскую визу

В Турции могут отменить систему "все включено"

Российские туроператоры рассказали, как будет взиматься туристический сбор в Таиланде

В Таиланде введут туристический сбор для отдыхающих

В Таиланде отдыхающих обяжут выплачивать туристический сбор

В Таиланде будут брать туристический сбор с отдыхающих

Новости часа: инфляция в России в 2022 году составила 11,94%

Турецкие курорты собираются перейти от системы Аll inclusive на Half Board

Минэкономразвития займется классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей в РФ

Курорты Турции собираются отказаться от системы "Все включено"

Визовые центры Хорватии в России начали принимать заявления на шенгенскую визу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на один из таких центров.

Для подачи заявления россиянам необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте МИД Хорватии, распечатать и предоставить ее вместе с остальным комплектом документов. Отмечается, что заявителям также необходимо будет предоставить биометрические данные. С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте визового центра.

В конце 2022 года Евросоюз утвердил вступление Хорватии в Шенгенскую зону с 1 января. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика