Визовые центры Хорватии в РФ начали принимать заявления россиян на шенгенскую визу

Визовые центры Хорватии в России начали принимать заявления на шенгенскую визу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на один из таких центров.

Для подачи заявления россиянам необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте МИД Хорватии, распечатать и предоставить ее вместе с остальным комплектом документов. Отмечается, что заявителям также необходимо будет предоставить биометрические данные. С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте визового центра.

В конце 2022 года Евросоюз утвердил вступление Хорватии в Шенгенскую зону с 1 января. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.